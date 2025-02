Agnieszka Włodarczyk relacjonuje wizytę w gabinecie medycyny estetycznej i zapewnia: "NIE BĘDĘ starzeć się z godnością"

zgłoś do moderacji

Ja mam 46 lat i sporo koleżanek równolatek. Nie chodzimy na zabiegi. Jedne nie uważają starzenia się za coś patologicznego, innym brakuje kasy, czasu, motywacji, boją się sztucznego efektu, etc. Ale napiszę tak: w mojej ocenie nasze twarze mimo wszystko wyglądają lepiej, niż twarz p. Agnieszki. Zatem jednak zdrowe jedzenie, sen, spacery, kremy, itp. coś tam dają. A przede wszystkim należy zrozumieć, że 40- czy 50-latka, choćby na uszach stanęła, nie będzie 20-latką. Tyle, że nic w tym złego i nie potrzeba do tego jakichś szczególnych pokładów godności (swoją drogą, co za głupie stwierdzenie: "starzeć się z godnością"...).