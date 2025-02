Agnieszka Włodarczyk do fanki zamartwiającej się o Milana, który "nie ma stałego domu: "Wszędzie, gdzie jesteśmy, ma swój pokój, zabawki i naszą miłość"

Przeprowadzki w przyjazne miejsca z kochająca rodzina nie są nigdy złe dla dziecka. Dzieci lubią dobro, zabawe, miłość, wycieczki, baseny, parki rozrywki itd. Nasze dziecko chodziło do 3 przedszkoli. 2 w Polsce, różne miasta i 1 za granica. Odnajdywała się z tymi różnymi dziećmi, paniami, językami. Bonus to 3 razy choinka, mnóstwo urodzin z dziećmi itd. Jako dorosła lata po świecie jak inni tylko po swoim mieście. Na 5 dni lot 10 godzin nie jest przeszkoda a normalnością gdy się chce odwiedzić koleżankę w urodziny. Z podróży w podróż. Bo tak lubi. Różne jedzenia street food to setki fotek, nie ma problemu z archaiczna łazienka czy te same śniadania przez tydzień gdzieś indziej. To ubogaca a nie przeszkadza te przeprowadzki w cudowne miejsca.