Agnieszka Woźniak-Starak o przejściu Edwarda Miszczaka do Polsatu: "Decyzje, które podejmuje, jakoś mnie nie dziwią" (WIDEO)

Edward Miszczak po objęciu posady dyrektora programowego Polsatu sprawił, że kilka gwiazd pożegnało się z pracą w stacji. Za to inni powrócili do łask, jak było to w przypadku Macieja Rocka, który razem z Maciejem Dowborem poprowadzi najnowszą edycję programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Do zmiam, jakie obecnie dzieją się u konkurencji, odniosła się Agnieszka Woźniak-Starak.