Agnieszka Woźniak-Starak PRZEGRAŁA w sądzie!

Agnieszka Woźniak-Starak w krótkim nagraniu na InstaStory opowiedziała sytuację sprzed kilku lat dotyczącą niejakiego pana Grzegorza. Był to wstęp do przeprosin, jakie musiała opublikować z powodu przegranej sprawy w sądzie.

Zdenerwowałam się trochę, nie ukrywam, bo w czasach, gdy kolejne gatunki dzikich zwierząt znikają z powierzchni naszej planety, ktoś chce sztucznie tworzyć taką modę jeszcze w naszej szerokości geograficznej, gdzie te zwierzęta nie występują, jest bezsensu. Znacie mój stosunek do zwierząt. Poniosło mnie. W krótkich żołnierskich słowach napisałam na Instagramie, co myślę o panu Grzegorzu. Pan Grzegorz również się zdenerwował i poszedł do sądu - tłumaczy Agnieszka Woźniak-Starak.