Agnieszka Woźniak-Starak rozlicza Julię Wieniawę z korzystania z pseudohodowli: "To jest PRAWDZIWE ZŁO"

Bez przesady, niektóre pseudohodowle maja warunki jak w raju a niektóre hodowle to jakaś masakra. Bądźmy szczerzy czy to nawzwa determinuje jak się ktoś opiekuje psami. Błagam. Kupiłam psa z hodowli z rodowodem za 5000zl i jest prze wrednym psem. Wiecznie jojczy o wszystko, na spacerze zachowuje się jak wariat, atakuje psy, nie lubi dzieci - a miał być mega przyjazny dla dzieci. Po dwóch latach na złość sra w domu. Ostatnio wszedł na stół kuchenny i nasral. Mam teraz traumę. I niech mi nikt nie mówi ze to kwestia wychowania bo jak chce to się umie zachować a jak mu co od***e to zachowuje się jak wariat. Myśle ze pies wyleci razem ze stołem kuchennym bo brzydzę się teraz na nim jeść. Żartuje stół zostanie, nie jest niczemu winien.