Agnieszka Woźniak-Starak uśmiecha się do paparazzi w drodze do pracy

Joan 2 min. temu

Takiej do dobrz. Naert jakby był potworny kryzys, wojna itp to się zaszyje w jednej z willi teściów, będzie pływać prywatnym jachtem albo ewentualnie poleci prywatnym samolotem w siną dal. Ehh jednak pieniądze to jest dużo, latwiej jest przetrwać epidemie, żałobę i nie tylko