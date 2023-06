Agnieszka Woźniak-Starak wspomina dawne czasy zdjęciem sprzed lat. Pracowała jeszcze w TVP: "Tak, to ja 112 LAT TEMU" (FOTO)

Agnieszka Woźniak-Starak funkcjonuje w mediach już od wielu lat. Dziś jest jedną z twarzy TVN-u i prowadzi śniadaniowe pasmo stacji, jednak przed laty zaczynała od pracy dla konkurencji. Wówczas, jeszcze jako Agnieszka Szulim , była prezenterką TVP i odnosiła pierwsze sukcesy, które utorowały jej drogę do show biznesu.

Agnieszka Woźniak-Starak na archiwalnym zdjęciu. "To ja 112 lat temu"

Dziś Agnieszka Woźniak-Starak wciąż pojawia się na szklanym ekranie, a na jej dawne aktywności nie sposób nie spojrzeć z pewną nostalgią. Wygląda na to, że ówczesną karierę wspomina też czasem sama zainteresowana, bo na jej Instastories trafiło archiwalne zdjęcie. Widzimy na nim, jak wyglądała w 2006 roku, czyli już 17 lat temu.

Kadr z jednego z programów TVP, na którym Agnieszka miała 28 lat, jako pierwszy opublikował instagramowy profil Tele Nostalgia. Co ciekawe, Woźniak-Starak pokusiła się nawet o drobny żarcik, który kojarzy nam się trochę z deklaracją Edyty Górniak , jakoby "była na Ziemi od 4 tysięcy lat, mierząc czasem linearnym". Stwierdziła bowiem z humorkiem, że według jej obliczeń było to już 112 lat temu.

Tak, to ja 112 lat temu, łatwo policzyć. Najgorsze, że do dzisiaj nie wiem, co zrobić z tymi rękami - napisała.