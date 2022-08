Agnieszka Woźniak-Starak zabiera głos w dyskusji o in vitro: "Sama przechodziłam przez to DWA RAZY"

Szkolne podręczniki zawsze były gorącym tematem pod koniec wakacji. W tym roku jednak dyskusja ta wzbudza skrajne emocje, a to za sprawą dzieła profesora Roszkowskiego, z którego dzieci miałyby się uczyć do przedmiotu "Historia i Teraźniejszość". Eksperci zarzucają autorowi, że książka od deski do deski nacechowana jest politycznie i przedstawia historyczne fakty w sposób tendencyjny.

Debatę na temat podręcznika kontynuowano w niedzielę w studiu "Dzień Dobry TVN". Do programu zaproszono osoby, które mogły przyjść na świat właśnie dzięki metodzie in vitro. Głos w sprawie zajęła gospodyni Agnieszka Woźniak-Starak , po raz pierwszy komentując swoje własne doświadczenie związane z tą procedurą.

Dopóki ktoś nie decyduje się, żeby przejść ten proces, to nie zagłębia się w to bardziej. Sama przechodziłam przez in vitro dwukrotnie, bez powodzenia. Wiem, na czym polega. I wiem, że trzeba wejść w ten proces, żeby go poznać - wyznała.