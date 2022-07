Agnieszka Woźniak-Starak wspomina męża w dniu jego 42. urodzin. Publikuje czarno-białe zdjęcie (FOTO)

taka prawda 52 min. temu zgłoś do moderacji 180 28 Odpowiedz

Nie rozumiem jak kelnerka mogła wsiąść z pijanym do motorówki ?, zamiast zabrać kluczyki, dzwonić po kogoś. Była trzeźwa, kto wsiada z pijanym jest współwinny wypadku, takie jest prawo. To trzeźwa osoba ma zdolność logicznego myślenia, pijana niestety nie. Gdyby pasażerka z nim nie wsiadła, tylko zadzwoniła po kogoś Piotr by żył, widziała, że jest pijany i jeszcze osoba, która miała kursy żeglarskie, na których uczyła się jak postępować w takich sytuacjach. Dużo jej winy w tym, co się stało.