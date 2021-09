Agnieszka Woźniak-Starak po raz pierwszy otwiera się na temat ŚMIERCI MĘŻA?! Nawiązała do problemów zdrowotnych...

gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ja miałam odwrotnie- pod wpływem duże stresu, który stopniowo się nawarstwiał siadła nie tylko moja psychika, ale też cały organizm... ból całego ciała "znikąd" bo wszystkie badania wychodziły ok, a jednak bywało tak że nie mogłam wstać z łóżka bo naprawdę czułam fizyczny ból... No ale to prawda że wszystko zaczyna się w głowie.