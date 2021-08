Boho Agnieszka Woźniak-Starak zadaje szyku przed śniadaniówką i fotografuje się z tłumem fanów (ZDJĘCIA)

Odmieniec 16 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Czy to źle i normalne, że nie chce zamieszkać z facetem? Nie chce mieć dzieci ani ślubu, nikt tego nie rozumie. Wszyscy mowią, że go nie kocham, a naprawdę kocham. Nigdy nie miałam chęci zamieszkać z mężczyzną, wolałabym mieszkać w domu rodzinnym (co prawda nie mieszkam ale tak się akurat złożyło) gdybym miała wybierac dom rodzinny czy samodzielne życie z facetem, wybrałabym to pierwsze. Mam wrażenie że coś jest ze mną nie tak, wszyscy mówią że nie jest to normalne i żebym zastanowiła się nad związkiem, ale ja czuję się dobrze w tym zwiazku. Jestem niedojrzała? naprawdę to nie jest normalne?