Agustin Egurrola ZOSTAŁ OJCEM! "Mama spisała się na medal" (FOTO)

Agustin Egurrola od lat należy do osób, które dość niechętnie dzielą się swoim życiem prywatnym z mediami. Juror Mam Talent ma za sobą dość burzliwy związek z Niną Tyrką , z którą doczekał się córki Carmen . Niedawno z kolei ogłosił, że wziął ślub z nową ukochaną, a zdjęciami z ceremonii pochwalił się na swoim koncie na Instagramie.

To jednak nie koniec radosnych wieści z życia Agustina, bo, jak informowaliśmy w pierwszej połowie stycznia, żona choreografa pochwaliła się w mediach społecznościowych ciążowym brzuszkiem . Stwierdziła wtedy, że to dla niej "najlepszy prezent na Gwiazdkę" i dodała hasztag #mybabyboy i niebieskie serduszko, wyraźnie sugerując, że wraz z mężem powitają na świecie synka.

I OTO ON!!! Oscar Agustin Egurrola!!! 7.03.21r. - 1:49. 3690 kg 💪 54 cm 💥 Mama spisała się na medal 🥇Ale tata też był dzielny 😜💪 Czekamy na Wasze gratulacje, bo co jak co, ale niezły kocur z tego Oscara - napisał dumny tata.