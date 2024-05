Akop Szostak rozprawia u Żurnalisty o ROZSTANIU z Sylwią: "Wszystko, co było złe..."

Akop Szostak o rozstaniu z Sylwią

My wiele razy mówiliśmy, że byliśmy na terapii, próbowaliśmy. To nie jest tajemnica. […] Pamiętaj, że dziś, ja mówiąc jakiekolwiek słowa, ponoszę wielką odpowiedzialność, bo to, co powiem, będzie miało wpływ na mnie i na nią. Uważam, że dżentelmeni nie mówią o swoich byłym i tego chciałbym się trzymać, dlatego nie będę wdawał się w szczegóły, co nie wyszło — wyznał.

Akop Szostak rozpływa się nad byłą żoną

To jest cudowna kobieta, która nauczyła mnie wielu wspaniałych wartości i tak będę to zawsze pamiętał. Uważam, że nie była to porażka, to cenna lekcja, którą będę do końca życia pamiętał i za którą będę wdzięczny. Wszystko, co było złe, też było lekcjami i dla mnie i dla niej. Na pewno każde z nas doświadczyło od siebie nawzajem zarówno dobrych, jak i te gorszych rzeczy. Chcę tylko wierzyć, że tych lepszych zawsze było więcej i do końca życia tak będziemy siebie pamiętać. Czy to była porażka? Nie, to była piękna historia — dodał u Żurnalisty.