Aktor filmów Vegi szuka chętnych do obrony kościołów: "Praca płatna jak za bramkę, rodzinna atmosfera"

Od ponad tygodnia trwają protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego , który odebrał Polkom możliwość decydowania o własnym ciele, zmuszając do rodzenia nieuleczalnie chorych lub zdeformowanych płodów. Codziennie odbywają się manifestacje, których uczestnicy gromadzą się już niemal wszędzie. Do kobiet walczących o wolność dołączają także inne grupy : rolnicy, przewoźnicy turystyczni, przedsiębiorcy. W Warszawie przez ostatnie dni zablokowano między innymi Sejm i Telewizję Polską . Na piątek 30 października zapowiadany jest z kolei gromadny zjazd protestujących do stolicy.

W minioną niedzielę strajkujący wchodzili także do kościołów, przerywając msze święte. Jarosław Kaczyński wytknął to w swoim przemówieniu, przypominając, że w Polsce to Kościół "dzierży jedynie znany depozyt moralny". Prezes Prawa i Sprawiedliwości wezwał także do obrony kościołów, za co spotkała go gromka krytyka. Sprzeciwiono się bowiem wykorzystywania religii do celów politycznych, obawiając się, że Kaczyńskiemu chodziło właśnie o sprowokowanie ataków na świątynie.