Alan z "Warsaw Shore" sprzedaje CHIŃSKIE TESTY na koronawirusa i... promuje PIRAMIDĘ FINANSOWĄ?!

Smutne jest to że promowanie takich piramid nie jest karalne, dużo ludzi w to wchodzi, płacą te 100 zł czy 500 żeby wejść i nic z tego nie mają a wstyd im się przyznać że tak frajersko się dali oszukać i tak się to kręci.. biedni robią na fortuny bogatych.. kiedyś czas imprezowania się kończy , młodość która ma swoje prawa mija, grzechy młodości zostają wybaczone i zapomniane, wtedy trzeba pokazać klasę, męskość , odpowiedzialność tym bardziej jak niedługo zostanie się ojcem. To co pokazał ten pan to jeden wielki wstyd... Na miejscu kobiety z którą będzie miał dziecko było by mi mega wstyd że wybrałam takiego ojca dla dziecka... Widać że pracować się nie chce, kształcić się nie chcę tylko kasę zbijać na lajkach i sciemnianiu ludzi... Mega żal . Dzisiejsza tv pokazuje ludzi Pato , z którymi niedawno wstyd było obcować a teraz robią z nich gwiazdy, biedna młodzież szuka miejsca w życiu, swojej drogi i tacy jak on mają "fanów". Teraz będzie lans na super tatusia.. Alan pochwal się czym się zajmujesz, do czego doszedłeś, czy zarobiłeś praca np na mieszkanie dla rodziny. Mój mąż ma 27 lat i wybudował dla Nas dom, ale ciężko pracuje i nie siedzi na Facebooku czy insta.. a z czego Twoja kobieta jest dumna? Że zapłodnił ja facet z buzia z telewizji promującej alko i przygodny sex??