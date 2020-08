Alec Baldwin zabrał CIĘŻARNĄ żonę i dzieci na plażę (ZDJĘCIA)

So_what 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja mam dwoje dzieci, ale z chęcią miałbym troje albo czworo. Ponieważ uwielbiam dzieci i czas ciąży też,bo nie miałam problemów. Tylko,że wcześniej słyszałam,że dzieci to przede wszystkim problem. I tak czekałam do 34 lat. Błąd. Drugie urodziłam przed czterdziestką, do tego dwie cesarski miałam (konieczność). Teraz po 40 -stce nie chcę trzeciej cesarski,bo obawiam się komplikacji,a dzieci są małe i jest dla kogo żyć. Drugie co chciałam napisać,to to,że nie pracuję, bo nie chcę i nie muszę. Mam dyplom magistra, męża co dobrze zarabia, a ja wolę się cieszyć dziećmi i rodziną, bo życie tylko jedno jest. Jestem wdzięczna za tą komfortową dla mnie sytuację życiową. Wszystkie te komentarze,że utrzymanka, córką (nie można lubieć starszych, nawet o 30 lat??), albo o nierobach są niesmaczne i ,, pachną,, żółcią. Bo w drugą stronę patrząc można by tu wyzywać, będąc wrednym i niewrażliwym od niewolnic systemu i robotnic.