Aleksandra Jarecka prawie NIE WYLECIAŁA na igrzyska do Paryża: "Mnie tu miało nie być"

28-latka od lat spełnia się w swojej dyscyplinie, a to często wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Ogromnym zaskoczeniem był więc fakt, kiedy media obiegła informacja o tym, że zawodniczka KS AZS AWF Kraków nie znalazła się w pierwotnym składzie na tegoroczne zawody w Paryżu . Ostatecznie to jednak dzięki niej Polki zdobyły brązowy medal.

Aleksandra Jarecka wywalczyła brąz dla Polski

Aleksandra Jarecka na listach kwalifikacyjnych do Paryża znalazła się na trzecim miejscu z wystarczającą liczbą punktów, co z uwagi na regulamin nie dawało jej gwarancji wyjazdu. Mimo to trener, Bartłomiej Język, początkowo wskazywał ją jako kolejną zawodniczkę na igrzyska. Jego decyzja zmieniła się po rozmowach z zarządem, a miejsce szpadzistki zajęła Martyna Swatowska-Wenglarczyk - czwarta na liście. Tłumaczono to pewną "postawą", jednak jak twierdziły osoby z otoczenia Jareckiej - nie wyjaśniono, o co dokładniej chodziło.