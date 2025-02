Aleksandra Kwaśniewska awanturuje się z internautką pod wpisem Igi Świątek: "Przypie***lający komentarz udający troskę jest PONIŻEJ POZIOMU"

Z pewnością nie były to wyniki i gra, których chciałam i jasne, że potrzebowałam kilku godzin, aby to przerobić i przetrawić - napisała. Niemniej jednak, ciężka praca i tour trwają cały czas, prawda? A więc teraz szybki czas na zmianę perspektywy i wyciągnięcie wniosków. Do zobaczenia wkrótce w tenisowym raju w Kalifornii! Dziękuję, Doha, dziękuję, Dubaj.

Nic pani nie rozumie, niestety - oceniła Ola. Proszę sobie zadać pytanie, co pani chciała osiągnąć, pisząc jednej z najlepszych tenisistek świata, że według pani powinna się bardziej starać? Serio, proszę poświęcić temu chwilę autorefleksji. Co takiego jest w pani, co sprawia, że Iga musi znać pani opinię na jej temat i się z nią liczyć?

Widzę, że jest pani odporna na autorefleksję - podsumowała Kwaśniewska. Ostatni raz, bo prościej już nie potrafię: proszę przeczytać swój komentarz i wyobrazić sobie, co czuje osoba, która daje z siebie wszystko, sama ma bardzo wysokie oczekiwania wobec siebie, czuje na sobie ciężar oczekiwań całego narodu, który nie ma od niej lepszego sportowca i jak tylko przegra mecz jest zasypywana komentarzami "wspierających" rodaków, że co to ma być. Jeśli nie jest pani w stanie wykrzesać z siebie odrobiny empatii, to po prostu współczuję. A co do prawa wyrażania opinii, to oczywiście nikt nie zasługuje robić innym przykrości, bo tego nie reguluje prawo. Natomiast jeśli pani się wydaje, że ten komentarz był jakimkolwiek wsparciem dla sportowca, to myli się pani, co może stwierdzić każda choć odrobinę inteligentna emocjonalnie osoba.