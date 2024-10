Aleksandra Żebrowska upamiętniła Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego druzgocącym nagraniem: "Popłakałam się dopiero wtedy..."

Straciłam dziecko w 8 tygodniu ... wiem co napiszecie .... ze pierdoły pisze.... ale trzy testy paskowe potwierdzily moją ciąże , byłam umówiona do lekarza za kilka dni i niedoczekałam się.... wiem ze to nie jest to samo co utrata dziecka w 15, 20 czy ogolnie w dalej posuniętej ciąży , gdzie trzeba dziecko urodzić (tego bym chhba nie przeżyła) ale bardzo sie cieszyłam ze znow będę mamą a niestety coś poszło nie tak i poroniłam ..... j chociaz do roku dowiedziałam sie o trzeciej ciąży i teraz mam wspanialego dwulatka to zastanawiam sie czg tamten dzidziuś byłby chlopcem , czy może dziewczynka... smutek został , bo nie da sie tego wykasować z glowy od tak ... współczuje wszystkim kobietom ktore tego doznały.