Ciałopozytywna Aleksandra Żebrowska pokazała rozstępy. Tak wygląda jej ciało BEZ RETUSZU. "Lubię o nie dbać"

Aleksandra Żebrowska otwarcie o rozstępach

Wiele z nas je ma i czasami się ich wstydzi - nie, nie chodzi o dzieci. "Tiger Stripes", "pręgi mocy", "pamiątka po cudzie narodzin" - dla niektórych tak, a dla innych - not so much. Rozstępy nie muszą się nam podobać, ale warto pamiętać, że prawie każda z nas je ma, nawet jeśli nigdy nie była w ciąży . U mnie pojawiły się jak miałam 15 lat. Lubię o nie dbać - pisała Aleksandra Żebrowska na Instagramie.

Wszyscy je mamy... Nie zwracam na nie uwagi. Większą uwagę natomiast przywiązuje do badań: cytologia, mammografii i USG; A ja przyznam… Miałam w wieku bodajże 15 lat, stwierdziłam, że po prostu je mam. A po ciążach zero. Jakoś po prostu je mam. Bez emocji. To po prostu ja; Ścieżki miłości - tak to określa od 14 lat Ola, moja córka; Kiedyś bardzo się ich wstydziłam, byłam strasznie chuda, a mimo to rozstępy się pojawiły, jak miałam około 17 lat. Z perspektywy czasu żałuję, że tak się nimi przejmowałam...; Po ciąży nie mam, po wahaniach wagi w okresie wczesnej młodości tak. Ale rozstępy, szczególnie na opalonej skórze wydają mi się mega seksi - stwierdziły internautki.