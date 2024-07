Półnadzy Aleksandra i Michał Żebrowscy pozdrawiają z ODDZIELNYCH łóżek. Fajnie się tam bawią? (FOTO)

Szerokim echem w mediach odbiły się także zdjęcia, na których gwiazdor "Na dobre i na złe" pozuje nago. Wszystko przez to, że na fotografii widać było jego... pośladki odbijające się w lustrze, podczas gdy inne części jego ciała były zakryte przez jego żonę.

Wygląda na to, że małżonkowie przebywają obecnie poza domem , bo pochwalili się kadrem z sypialni, która bardziej przypomina hostel, niż jedno z pomieszczeń w ich posiadłości. Wszystko przez piętrowe łóżka i stosunkowo małą powierzchnię.

Żebrowska pokazała kadr z "sypialni". Śpią na oddzielnych łóżkach?

Na fotografii widzimy, jak Michał zajmuje miejsce na dole, a jego żona leży nad nim. Oczywiście, mają na sobie tylko niezbędne części garderoby. Kilka osób zauważyło, że aktor wygląda jakby był podłączony do respiratora. Uspokajamy - to tylko kabel od ładowarki do telefonu. Pozostali komentujący pochwalili ideę spania oddzielnie.