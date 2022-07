Alicja Bachleda-Curuś grasuje incognito po Sopocie z wyrośniętym Henrym Tadeuszem (ZDJĘCIA)

Przed paroma dniami informowaliśmy Was o gali rozdania Diamentowych Klapsów Filmowych, na której doceniono Alicję Bachledę-Curuś. Wygląda na to, że 39-letnia aktorka postanowiła zrobić z wizyty w Trójmieście dłuższy wypad. Korzystając z okazji, zabrała ze sobą syna Henry'ego Tadeusza, który na co dzień mieszka z nią w Stanach Zjednoczonych. Chłopak nie pokazuje się na oficjalnych imprezach ze znanymi rodzicami, a ci dbają o jego prywatność, nic więc dziwnego, że imponujący wzrost dorastającego 13-latka wprawił w osłupienie wielu bacznych obserwatorów świata show biznesu.