TYLKO NA PUDELKU: Alicja Bachleda-Curuś prezentuje swój imponujący brylant: "Tak powinien wyglądać PIERŚCIONEK ZARĘCZYNOWY"

To jaaa 26 min. temu zgłoś do moderacji 21 2 Odpowiedz

Alicja sama jest milionerką! Otrzymuje 100 tys alimentów MIESIĘCZNIE! W ciągu roku to 1 milion 200 tysięcy. Jej syn ma 12 lat czyli przez ten czas otrzymała ok 15 milionów alimentów.Ma apartament w LA, drugi w Krakowie, a w Zakopanem dom. Pochodzi z BARDZO bogatej rodziny milionerów. To co ma za biedaka wychodzić?!! Czy za równego sobie? Od małego wychowywała się w otoczeniu dzieci milionerów, zna ich. To jej bliscy znajomi. A męża wybiera się ze swojego środowiska, ze swojej półki!