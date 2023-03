Alicja Szemplińska przypomina o sobie, pozując w kreacji z dekoltem do pępka (FOTO)

abc 51 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Nie, no OK, tylko że ona ma wielkie problemy z wizerunkiem scenicznym i w ogóle pomysłem na siebie jako artystkę. Ma jakieś tam warunki fizyczne, które tu prezentuje, ale na preselekcje do Eurowizji ubrała się jak na festiwal piosenki studenckiej, w przyduży płaszcz. O co tu w tym wszystkim więc chodzi? Też chodzi o to, co ona ma w zasadzie śpiewać. Chce być piosenkarką, to musi mieć jakiś strawny do publiczności repertuar. I to własny. A jej dotychczasowe oceny to są za "emitowanie dźwięku".