Amber Heard ogłosi BANKRUCTWO?! Może nie mieć z czego ZAPŁACIĆ Johnny'emu Deppowi

Wciąż nie milkną echa środowego werdyktu w procesie Johnny'ego Deppa i Amber Heard. Przypomnijmy, że ława przysięgłych rozstrzygnęła sprawę na korzyść aktora i to właśnie on ostatecznie triumfował w "procesie dekady". Przysięgli uznali, iż Heard naruszyła dobre imię byłego męża w felietonie dla "Washington Post" z 2018, w którym przedstawiała się jako ofiara przemocy. W swoim werdykcie nakazali jej zapłacić gwiazdorowi 15 milionów dolarów odszkodowania. Sędzia obniżyła jednak kwotę rekompensaty za straty moralne z 5 milionów do 350 tysięcy, czyli maksymalnej stawki dla stanu Wirginia. Ostatecznie Depp miał więc otrzymać od Heard 10 milionów i 350 tysięcy dolarów.