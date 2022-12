Ambitny Maciej Musiał o rolach w komediach romantycznych. Ma jeden warunek: "Trzeba mi DOBRZE ZAPŁACIĆ"

lilka 15 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

W porownaniu do innych aktorow to widac ze cos robi. Fajnie ze mu sie udalo dostac role w 1899. To jest jednak jakis wyczyn. Jak gra tak gra, najwidocznie dobrze jak dostał angaż. Tylko mnie denerwuje jak wszyscy pisza ze ten serial jest niewiadomo jakim hitem. Owszem porażką nie jest bo ma ponad 200 milionów godzin wyswietlen na Netfixie. No ale wielkim hitem nie jest. Hit na Netflixie to sie zaczyna gdzies ok 400 milionów godzin. Polskie media piszą o 1899 jak o super hicie. Super hitem to jest Dahmer, Wednesday, Squid Game czy Strange Things a nie 1899.