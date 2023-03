Andre Agassi wpadł w FURIĘ po występie Brook Shields w serialu "Przyjaciele": "Zniszczył wszystkie swoje trofea"

Dziś Brooke ma 57 lat. Dziecięcej gwieździe udało się uporać z demonami przeszłości i wyjść na prostą, niestety trudne doświadczenia z przeszłości pozostawiły piętno na jej psychice. Spory na to wpływ miała jej własna matka, dokładając wszelkich starań, by o jej córce usłyszał cały świat ( nie bacząc przy tym na konsekwencje ).

Brooke Shields zaliczyła gościnny występ w "Przyjaciołach". Epizod z aktorką bił rekordy popularności

Na fali popularności filmu Shields zgodziła się udzielić kolejnego szczerego wywiadu, gdzie zebrało jej się na wspominki, tym razem dla "New Yorkera". Na łamach tygodnika Amerykanka wróciła do 1996 roku, kiedy to przyszło jej grać w jednym z najpopularniejszych seriali wszech czasów - "Przyjaciele". Brooke wcieliła się w Erikę, psychofankę Joeya Tribbianiego granego przez Matta LeBlanca. Jej bohaterka miała obsesję na punkcie Drake'a Ramoraya - wybitnego neurochirurga, którego Joey odgrywał w operze mydlanej "Dni naszego życia". Nie potrafiąc odróżnić serialowej fikcji od prawdziwego życia, Erika była przekonana, że Joey i dr Ramoray to ta sama osoba. W jednej ze scen postać Shields zaczęła lizać sugestywnie palce Joey'ego.