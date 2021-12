Andrzej Duda odpowiada Wojtkowi Sawickiemu na miażdżące wideo: "Bez pokazywania pozytywnych przykładów będzie trudniej coś zmienić"

Dodo 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Szkoda, że godek swojego zapału nie przekłada na walkę o prawa dla osób z niepełnosprawnościami, ona tylko chce żeby takie się rodziły i potem niech sobie radzą same. renta za całkowita niezdolność do pracy np. To 1000 zł. I to ma starczyć na życie, leczenie, rehabilitacje? XD