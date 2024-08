Andrzej Grabowski ujawnił, SZOKUJĄCĄ kwotę, jaką musiał przelać byłej żonie podczas rozwodu: "Pożyczałem i sprzedałem, co mogłem"

Andrzej Grabowski musiał zapłacić majątek byłej żonie

Rozwód był drogi , bo jak sam pan powiedział: "Ostatecznie tytułem podziału majątku przelałem na konto byłej żony milion 250 tysięcy złotych. Nie miałem takiej kwoty w gotówce, pożyczałem pieniądze i sprzedałem co mogłem". Bolało? - skierował pytanie do rozmówcy.

Nie, to była ulga. Ulga, że w końcu się to skończy. I skończyło. Te 3 lata, które mnie męczyło bardzo, no bo to było cały czas dostawanie w mordę jakimś artykułem, jakimś pomówieniem, i nagle wiedziałem, że to się kończy. Owszem, tyle kosztuje ten koniec. Drogi koniec - wyznał szczerze.