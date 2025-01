Andrzej Piaseczny o ostatnich życiowych zawirowaniach: "Mam swoje przygody zdrowotne"

Po zmianie władzy w Telewizji Polskiej Andrzej Piaseczny powrócił do łask. Wokalista nie tylko dołączył do grona jurorów programu "The Voice Senior" u boku Tatiany Okupnik, Małgorzaty Ostrowskiej i Roberta Janowskiego, ale także został zaproszony do udziału w "Sylwestrze z Dwójką" .

W połowie grudnia na Facebooku artysty pojawił się wpis, który zaniepokoił jego fanów. Okazało się, że z powodu choroby był on zmuszony odwołać zaplanowane koncerty . To właśnie na temat problemów zdrowotnych Piaseczny otworzył się podczas rozmowy z naszą reporterką, która zapytała go, czego możemy mu życzyć w 2025 roku.

Andrzej Piaseczny o śpiewających influencerach

Myślę sobie, że trzeba uśmiechać się do siebie, do świata, do tego, że wszystko się zmienia i tak naprawdę być w zgodzie ze sobą. Jeśli człowiek przeżył życie w takim kolorycie, jaki mi się zdarzył, to trzeba się do tego uśmiechać. To, że świat się zmienia, no zmienia się. Myślę, że nie ma w tym nic złego. Ja sam zaśpiewałem z Julką Żugaj i dla mnie to jest przygoda (...) Każda muzyczna, dobra przygoda jest do podjęcia - przyznał.