Andziaks zdradza, czy jej "royal wedding" udało się pokryć z pieniędzy z KOPERT: "Najważniejsze było to, żeby rodzina przyjechała" (WIDEO)

Wojtek

No i bardzo dobrze. W Polsce jakiś dziwny zwyczaj, że każdy oczekuje, że będzie się mu stawiać i gościć. Zagranica jak się idzie na urodziny ze znajomymi to wszyscy się składają na rachunek, a solenizant nawet nie płaci tylko wszyscy się składają na jego część. Po co to presja, że jedna osoba ma pokrywać jakiś ogromny rachunek, skoro można się zlozyc i wyjdzie jakaś śmieszna kwota. To samo z weselem, każdy by chciał jeść pić i się bawić, ale złożyć się na imprezę to nie ma już komu. Wiadomo nie chodzi też, żeby sobie ktoś zbieral oszczędności z kopert, ale powinna być składka na imprezę.