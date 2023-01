Angelika Mucha paraduje po ulicy w przewiewnym sweterku. Internauci błagają: "Jezu, Andżela, odziej się" (ZDJĘCIA)

Angelika Mucha zasłynęła w internecie na początku poprzedniej dekady. Jako jednej z pierwszych w kraju udało jej się wtedy osiągnąć tak potężny sukces w mediach społecznościowych. Choć content, który zapewniała widzom, nie był szczególnie fascynujący, jej kanał na YouTube oraz rozliczne profile w social media gromadziły miliony followersów i wyświetleń. Wyróżnikiem rudowłosej youtuberki była obsesja na puncie Justina Biebera. Littlemooonster96 jako jedno z większych życiowych osiągnięć wymienia dotknięcie ręki idola, w poszukiwaniu którego przemierzała nie raz cały świat.

Dziś Mucha jest już nieco mniej aktywna w sieci, ale baza fanów zbudowana kilka lat temu pozostaje jej wierna i wciąż śledzi na Instragramie codzienne poczynania influencerki. Mimo że Bieber nadal przewija się w życiorysie Angeliki, 24-latka obecnie skupia się głównie na relacjonowaniu zagranicznych podróży i kolekcjonowaniu drogich ubrań oraz torebek.

Angelika Mucha prezentuje światu odważną stylizację. Fani komentują: "Ona jest praktycznie goła"

Nowy rok Angelika rozpoczęła od kolejnej podróży. Niemal dwa tygodnie temu rudowłosa youtuberka zameldowała się w Miami i od tej pory raczy swoich obserwatorów rajskimi kadrami z amerykańskiego miasta. Ostatnie opublikowane przez nią zdjęcie wzbudziło szczególnie dużo emocji. Wszystko za sprawą odważnej stylizacji, którą Mucha przyodziała na spacer pod palmami. 24-latka zdecydowała się ubrać białą mini, do której dobrała, popularne wśród influencerek, puchate laczki oraz mini torebkę od Louis Vuitton, która z pewnością do najtańszych nie należała. Jednak to o sweterku Andżeli dyskutowali internauci. Skąpe wdzianko więcej odkryło, niż zasłoniło i wzbudziło wśród fanów mieszane uczucia.

Totalnie nie rozumiem tej mody; Chciałabym tak ufać sobie jak ona tej bluzce...; Po co w ogóle coś ubierać haha; Boże ona jest praktycznie goła... totalnie bez smaku; Jezu, Andżela, odziej się; Żenua ubiór, nie rozumiem, co to za moda, chyba że się nie znam; Styl tragiczny, coraz większy kicz - pisali internauci.

Internauci debatują nad kontrowersyjną stylizacją Angeliki Muchy

Oprócz negatywnych opinii i konsternacji, pojawiły się też komplementy. Niektóre osoby zachwalały Angelikę za odwagę, inne ubolewały nad ilością krytyki, którą kierowały w stronę Muchy głównie kobiety.

Szkoda, że tak dużo negatywnych komentarzy i to jeszcze od kobiet; Piękna stylówka i biust! U go girl!; Zdziwiłem się, że tyle negatywnych komentarzy na temat outfitu; Nie rozumiem ludzi, którzy oceniają innych po ubiorze; Przecież mega spoko i normalny; To niezłe girl power, jak tu tyle hejtu od kobiet - podkreślali komentujący.

Co sądzicie na temat wywołującej emocje stylizacji Andżeli?

