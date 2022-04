Angelina Jolie przyleciała do Polski!

Polak 5 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Do redaktorów pudelka: Sean Penn od dłuższego czasu jest zaangażowany w relacjonowanie okrucieństwa wojny w Ukrainie, a w Krakowie zawarł z Jackiem Majchrowskim umowę na świadczenie pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Porównywanie do niego tej wystylizowanej i egocentrycznej paniusi, która usiluje naprawić swój mocno nadwątloty wizerunek sprawami z FBI, oraz podstępnym sprzedaniem udziałów do winnicy we Francji za plecami Brada Pitta jest nadużyciem z waszej strony. Podziwiajcie jej chirurgów plastyków - to wszystko, co macie nam do zaoferowania.