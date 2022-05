Angelina Jolie wspomina wizytę w Ukrainie. "Mała dziewczynka pokazała mi "wyjątkowy kamień". W rzeczywistości był FRAGMENTEM BOMBY"

Angelina Jolie od lat angażuje się w pomoc uchodźcom jako specjalna wysłanniczka UNHCR. Gwiazda nie pozostała więc obojętna na los mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy. Kilka dni temu aktorka osobiście udała się do Lwowa, gdzie m.in. odwiedziła w szpitalu dziecięcych pacjentów poszkodowanych wskutek rosyjskiego ataku na dworzec w Kramatorsku oraz spotkała się z wolontariuszami na tamtejszym Dworcu Głównym. Niestety podczas wizyty w Ukrainie Angelina zmuszona była stanąć oko w oko z realiami wojny - w pewnym momencie na terenie Lwowa zawyły syreny alarmowe i gwiazda wraz z innymi musiała pospiesznie ewakuować się do schronu.

We wtorek Angelina Jolie postanowiła podzielić się ze światem doświadczeniami z wizyty w Ukrainie. Gwiazda zamieściła na swoim instagramie kilka fotografii ze spotkania z rannymi wskutek działań wojennych dziećmi. Wśród nich znalazło się zdjęcie spoczywającego w dłoni odłamka bomby, które Jolie opatrzyła podpisem: "Dzieci w konflikcie".

W swoim wpisie aktorka powróciła pamięcią do sytuacji, w której mała mieszkanka Ukrainy pokazała jej tajemniczy kamień. Po bliższych oględzinach dziecięce znalezisko okazało się być fragmentem bomby.

Gdy kilka dni temu byłam we Lwowie, mała dziewczynka pokazała mi "wyjątkowy kamień". Mała dziewczynka, która go znalazła, nie zdawała sobie sprawy, że kamień, którym się bawiła, w rzeczywistości był fragmentem pocisku artyleryjskiego z bomby. Gdy trzymasz go w dłoni, jest postrzępiony i cięższy niż się spodziewasz. Jego połysk i niezwykły charakter musiały przyciągnąć dziecięcy wzrok - rozpoczęła wpis.