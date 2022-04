Angelina Jolie odwiedza kawiarnię we Lwowie. Internet mówi o chłopcu, który znalazł się na nagraniu (VIDEO)

Angelina Jolie, która w sobotę rano przyleciała do Warszawy, kilka godzin później była już w Ukrainie. We Lwowie gwiazda spotkała się z uchodźcami z Donbsasu, wpadła też na kawę do lokalnej kawiarni. Nagranie Jolie zrobiło w sieci furorę nie tylko z powodu zwyczajnie wyglądającej gwiazdy, ale i bohatera drugiego planu...