Anita Lipnicka nadaje z Amsterdamu, chwaląc się zdjęciem mieszkającej tam 18-letniej córki. Pola to cała mama?

Za Odrą kolejny raz( to nie sprawca pochodzenia wiadomego dlatego to ukrywają tyko rozpędzony samochód) Wjechał w tłum ludzi. Co najmniej dwie osoby zginęły, a 25 zostało rannych, w tym 15 ciężko, w centrum Mannheim, gdzie w poniedziałek rozpędzony samochód osobowy wjechał w tłum - poinformował dziennik "Bild", powołując się na źródła w służbach. Według gazety kierowca pojazdu został ujęty. Jak podaje BBC, policja potwierdziła, że jedna osoba nie żyje oraz że zatrzymano podejrzanego. "Obywatele proszeni są o unikanie centrum Mannheim ze względu na sytuację i unikanie dużych obszarów" - alarmowała tamtejsza policja. Tusk podpisał pakt migracyjny a kazał zbojkotować referendum!! Czy te oszołomione które głosowali na Tuska z przystankami kupiły już sobie tabletkę dzień PO zbiorowym gwałcie gdy zostaną zbiorowo ubogacone kulturowo????Glos na Mentzena!!