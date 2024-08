Anita Werner chwali się świetną formą, wylegując się w basenie w bikini (FOTO)

Anita Werner to bez wątpienia jedna z czołowych postaci wśród rodzimych prezenterów informacyjnych. Dziennikarka niemal od dwóch dekad przekazuje widzom informacje o najważniejszych wydarzeniach zarówno z kraju, jak i ze świata, w ramach głównego wydania "Faktów". Fani doceniają 46-letnią gwiazdę TVN za profesjonalizm i ochoczo komplementują jej urodę. Co ciekawe, Anita zdradziła niedawno, że latami ukrywała kobiecość po to, by wygląd nie przyćmił jej umiejętności zawodowych.