Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" GRZMI po finale najnowszej edycji i punktuje błędy ekspertów

Może najprościej było by nie oszukiwać podczas ankiety ..tylko uczciwie podchodząc do całego eksperymentu można dobrać pary . Pozatym ludzie mogą być idealnie dobrani ale jak nie ma chemi to nie ma nic ,tak jak w parze Asi było, byli ku sobie to było gdzieś tam widać, ale nie było chemi i nie wyszło nic .Może jedynie dobra wróżka by dobrała pary tak by między nimi było to coś.