Anja Rubik o planach zostania mamą: "Zastanawiam się, czy zapraszać nowego człowieka do TEGO BAŁAGANU"

Moim zdaniem powiedziała bardzo mądrze. Zwiedziła mnóstwo państw, mogła poznać różne kultury. Nie od dziś wiadomo, ze podróże kształcą. Podoba jej się styl życia, które teraz prowadzi ale myśli już trochę o tym żeby się ustatkować. W sumie ma prawo się obawiać tego co nieznane. Dziecko to nie kupienie nowego kwiatka, który podlewasz raz w ciągu dnia, a jak wyjeżdzasz to sąsiad ci podleje. To spora odpowiedzialności. Bardziej podoba mi się świadome rodzicielstwo, a nie dziewczyna w wieku 19 lat, która nomen omen chciała dziecka, mieszka u rodziców, ojciec dziecka to totalna porażka, a ona z racji młodego wieku nie miała okazji przepracować ani jednego dnia, wiec nie ma żadnych oszczędności i nie ma czego zapewnić temu dziecku. Później stoi w kolejce z innymi beneficjentami 500+ i ciąga się po sądach o alimenty, których tatuś nie płaci i nastawia dziecko przeciw tatusiowi. Moim zdaniem dużo polskich „rodzin” tak wyglada. Moim zdaniem powinno się dziecko Sprowadzić na świat, kiedy jesteśmy mu zapewnić godne życie. Niestety dla niektórych dziewczyn posiadanie dziecka to kupowanie słodziutkich i malutkich ubranek, a dalej niech się dzieje wola nieba.