Anja Rubik w gorzkich słowach komentuje decyzję Sejmu w sprawie projektu Kai Godek: "CZY NIKT NAS NIE SŁYSZY?"

Czytam komentarze i slabo mi sie robi. „Moje cialo moja macica….”Masz usuwac dziecko bo ci sie zaszlo a twoim partnerem jest nieodpowiedzialny d-bil to usun to i owo i miej z glowy. Ja rozumiem ze sa rozne sytuacje i czesto ciaza pojawia sie nie z milosci a z krzywdy czlowieka. Ale nie wolno nam usuwac zdrowych normalnych ciaz tylko dlatego ze mamy taki kaprys. Tak wyszlo to sie wyskrobie i nic sie nie stalo bo to przeciez nie dziecko a zlepek komorek. To jest porazajace. Kazdy jest innej wiary. Ale ja sie Bogu nie dziwie ze stara sie ludzi upomniec. Na pierwszym miejscu umieralnosci na swiecie nie sa choroby spowodowane przez wirusy czy choroby onkologiczne to sa przeprowadzone aborcje. Sami sie zabijamy i niszczymy. Wiec jak Bog ma patrzec na to spokojnie. Szanujmy sie i kazde zycie które Bog zeslal na ten swiat. Kazdy dostal tylko jedno warto by bylo przezyc je tak by sie nie brzydzic siebie w lustrze