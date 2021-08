Anja Rubik wyznaje, że NIECHĘTNIE przyjeżdża do Polski: "SMUTNE, co się w tej chwili dzieje"

Gość 5 min. temu zgłoś do moderacji 6 5 Odpowiedz

To co mają powiedzieć kobiety w Afganistanie? Anju co ty bredzisz, nie mieszkasz tu to nie wiesz, ale ja widzę uśmiechy na ulicy, stylowki , dobrobyt. Narzekasz na Polskę już od wielu wielu lat , nie zauważasz pozytywów. Polecam podróż do Afganistanu.