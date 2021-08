Seksedukatorka Anja Rubik o Przemysławie Czarnku: "Musi przejść przez SWOJĄ EDUKACJĘ SEKSUALNĄ"

Nikt 21 min. temu zgłoś do moderacji 23 8 Odpowiedz

Nie wiem jak to skomentować. Ja dopóki nie poszłam do pracy i nie zaczęła zarabiac nie uprawiałam seksu... co by mi przyszlo z seksu w gimnazjum lub liceum. Na studiach tez były wpadki a wszyscy oczywiście studiujący niespracujacy i jak za mamusia kase wychowywać? Ja jako rozsądna i myślącą osobą seks zaczęłam uprawiać jak zaczęłam pracować i być samowystarczalna. Myślę że ta idea powinna przyświecać każdemu normalnemu czlowiekowi. Do tego nie trzeba żadnej edukacji seksualnej tylko rozumu.