16-letnia aktorka "Barw szczęścia" o nagłej śmierci ojca: "Skończyło się moje dzieciństwo"

48 min. temu

Proponuje aby TVP,albo stacje komercyjne wyswietlily film The Keepers sprawa dotyczy szkoly gdzie uczyly sie 14-latki (szkola Katolicka )prowadzona przez Ksiedza ktory wykorzystywal SEXUALNIE przez lata ,gdy jedna z Zakonnic odkryla ten incydent zlecil zabojstwo.Boltimor (Pensylwania tam to sie dzialo nawet bylo zglaszane do Jana Pawla II,ksiedza tylko przenoszono z Parafii do Parafii jak u nas,ale kolezanki tych pokrzywdzonych do dzis prowadza dochodzenie i teraz dopiero policja z nimi wspolpracuje.