Anna Cieślak komentuje aferę z udziałem Andrzeja Nejmana i apeluje: "Bądźcie ostrożni w osądach"

Andrzej Nejman w ostatnich tygodniach bez wątpienia nie miał najlepszej prasy. Niedawno na łamach "Gazety Wyborczej" dyrektor warszawskiego Teatru Kwadrat został oskarżony przez pracowników m.in. o picie alkoholu w miejscu pracy, obrażanie personelu czy "ośmieszanie instytucji". Ostatnio dziennikarze "GW" poinformowali z kolei o kolejnej aferze z udziałem aktora. Po zmianie siedziby teatru Nejman miał kupić za prywatne pieniądze mieszkanie w centrum Warszawy, by wykorzystać je w celach biurowych. Następnie zaś fundacja jego żony wynajęła wspomniany lokal Teatrowi Kwadrat. Ujawniono także, że w obliczu ostatnich kontrowersji wokół Nejmana, Rafał Trzaskowski planuje rozpisać konkurs na nowego dyrektora teatru.

Anna Cieślak broni Andrzeja Nejmana

Ostatnie doniesienia na temat Andrzeja Nejmana odbiły się szerokim echem w mediach i nie umknęły rzecz jasna uwadze aktorów współpracujących z Teatrem Kwadrat. We wtorek głos w sprawie postanowiła zabrać od lat związana z placówką Anna Cieślak. Aktorka zamieściła na swoim instagramowym profilu krótki wpis, w którym podkreśliła, jak bardzo Nejman jest związany z warszawskim teatrem. Cieślak nie ukrywała, że śledzi zamieszanie wokół dyrektora Teatru Kwadrat, jednak jak na razie czeka na konkretne informacje. Zaapelowała także do opinii publicznej, by ta wstrzymała się z osądem Nejmana.

Jestem obecna i przyglądam się sytuacji, która spotyka Dyrektora Teatru Kwadrat i mojego kolegę Andrzeja Nejmana, z którym od lat gram gościnnie w Teatrze Kwadrat. Wiem, że to było dla Niego bardzo ważne miejsce. Kochał ten Teatr - czytamy we wpisie Cieślak.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Edward Miszczak będzie próbował przekonać gwiazdy TVN do przejścia?

W dalszej części wpisu Cieślak przypomniała internautom, jak bardzo szkodliwym zjawiskiem jest hejt. Zdaniem aktorki Nejman kompletnie na niego nie zasłużył.

Nie rozumiem, co się dzieje... Czytam… Przyglądam się… Nie oceniam. Czekam na fakty. Proszę Was, bądźcie ostrożni w osądach, dopóki nie dowiecie się wszystkiego. Internetowy hejt może zniszczyć człowieka i jego rodzinę. Znam Andrzeja od lat i na to na pewno nie zasłużył - dodała.

Warto dodać, że we wtorek głos w sprawie Nejmana zabrali również inni aktorzy warszawskiego Teatru Kwadrat. Onet opublikował treść listu, w którym pracownicy placówki podkreślili, że aktor przez lata dobrze wywiązywał się z obowiązków dyrektora placówki. Zaapelowali, by nie osądzać aktora bez wcześniejszego wyjaśnienia zarzutów pod jego adresem przez uprawnione do tego instytucje. Pod wiadomością podpisali się m.in. właśnie Anna Cieślak, Paweł Małaszyński czy Paweł Domagała.

Nie możemy stać obojętnie wobec medialnego ataku, jaki spotkał naszego kolegę, bez ostatecznego wyjaśnienia wszystkich wątpliwości. Chcemy wyraźnie podkreślić, że jakakolwiek przemoc wobec kogokolwiek jest niedopuszczalna i przez nas nieakceptowalna - czytamy w liście opublikowanym przez Onet.

Zobaczcie wpis Anny Cieślak.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.