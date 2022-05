Anna i Robert Lewandowscy celebrują drugie urodziny Laury ZDJĘCIAMI Z PORODÓWKI: "Wszystkiego najlepszego Calineczko" (FOTO)

Gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Lewandowska reklamuje szczoteczki do zębów, dałaby zarobić jakiejś aktorce czy aktorowi, który jest bezrobotny, bo w filmach grają same "gwiazdy" Instagrama.A zyczenia dla pięciolatki na Instagramie nie mają żadnego sensu, to popisywanie się przed folowersami i wciskanie ciemnoty, że nasze dzieci też mają zwyczajny tort i obchodzą zwyczajnie urodziny, bo my jesteśmy tacy zwyczajni.