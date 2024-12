Anna i Robert Lewandowscy znów pokazali córki, w tym CAŁĄ TWARZ LAURY. Zrobili razem świąteczny trening

W Polsce młody typ wielce urażony, bo go własna rodzina obśmiała. Otóż konkubina, z którą on zamieszkuje, dała mu w prezencie jakiś air fryer, do wspólnego użytku przez ich oboje. To co to za prezent? No to on za rok niech jej da pod choinkę komplet śrubokrętów. Też do wspólnego użytku oczywiście.