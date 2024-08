Anna Kalczyńska OSTRO reaguje na post Donalda Tuska: "Troll. Tego się nie da odczytać"

SedziaDredd 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja nie wiem, co się z Tuskiem stało!!?? Ja rozumiem,że on sam tego konta nie prowadzi, ale ten któs,kto mu go prowadzi powinien być już dawno zwolniony bo robi tylko afery i zamieszanie, no chyba,że Tusk mu dyktuje,co ma napisac i wtedy to jest już skandaliczne zachowanie polityka. Nie o taką politykę nam chodziło panie Premierze. Chcieliśmy by było, spokojnie, normalnie i kulturalnie, a wy robicie to co wasi poprzednicy i... nie podoba mi się to!