Anna Lewandowska chwali się hiszpańskim weekendem: spotkanie z przyjaciółmi, spacer po plaży i NOWY TATUAŻ! (ZDJĘCIA)

Jakiś czas temu Lewandowscy przeprowadzili się do słonecznej Hiszpanii, gdzie układają sobie życie po głośnym transferze "Lewego" do FC Barcelona. Życie Ani i Roberta co jakiś czas można podglądać w ich mediach społecznościowych, a trenerka dba o to, by śledzący jej profil byli na bieżąco z tym, co akurat nich słychać.