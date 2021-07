Anna Lewandowska "docenia to, co ma", bawiąc się z Klarą na Majorce w sukience za 7 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Jaaa 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

A ja tu widzę chęć pochwalenia się ładnym ujęciem. To nie jest fotka z brudnymi strupkami od trawki, to nie ujęcie w mało urokliwym zwykłym miejscu. To bardzo ładna fotografia i wydaje mi się że to bardziej o pochwalenie chodzi.... Sorry ale ja tu nic więcej nie widzę.... No ale każdy ma inny punkt widzenia....