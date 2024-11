Anna Lewandowska dopinguje "Lewego" na meczu w Barcelonie. Na stadion zabrała CÓRKI

Nasz usmiechniety rzad chce znowu sprzedac polskie banki ktore przynsoza miliardy zyskow Polsce. No lepiej by przynosily miliardy zyskow innym innym krajom prawda? Juz kiedys sprzedali 53% udzialow tanio za 3 mld, pozniejszy rzad odkupil 30% za 10 mld by wiecej zysku bylo w Polsce. A teraz znowu lewacki rzad chce sprzedac i to 2 banki... No po co nam banki przynoszace miliardowe zyski?